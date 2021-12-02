Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM Апелляционное определение Свердловского облсуда по делу сына полковника Росгвардии Владимира Васильева отменено. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, сообщает пресс-служба инстанции.

Суд

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Ранее Свердловский облсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. в Ленинский райсуд Екатеринбурга в ином составе суда. Поводом стало якобы нарушение принципа гласности. Однако зампрокурора Свердловской области не согласился с решением суда апелляционной инстанции и просил его отменить. Это и сделала кассационная инстанция.

Как сообщало ИА REGNUM, Васильев был осуждён в марте. Его признали виновным в угоне автомобиля и ДТП совершённом в пьяном виде. Три человека в результате ДТП получили травмы, из них двое погибли. Суд назначил ему 9 лет и 3 месяца в колонии общего режима.