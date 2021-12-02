Красногорск, , 16:45 — REGNUM В основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Путин

«Всё-таки в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда. Вот мы несколько раз, возвращал вас всех сегодня к этому вопросу. Договаривались в 2010 году о том, что, условно, постоянная составляющая в структуре оплаты труда должна быть не менее 70%. И договаривались чётко определить структуру этих 70%», — заявил Путин.

Президент также напомнил также про федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности на 2019−2021 годы, где в ряде пунктов указывается, что работодатель обеспечивает долю условно постоянной составляющей в структуре заработной платы шахтёров не менее 70%.

«И всё вроде бы хорошо. Но это вроде бы. А если посмотреть в структуру того, что там написано, что же это за условно постоянная составляющая? В соответствии с трудовым законодательством, условно постоянная часть включает в себя в том числе оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельным приработкам. А что это такое означает? Это означает, что фактически это позволяет привязать оплату труда шахтёров к количеству добытого сырья, вот к чему это ведёт в практическом плане», — указал Путин.

«Кроме того, условно постоянная часть включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам, месячным окладам, за работу во вредных условиях — вот это очень важно. Тот, кто писал, прекрасно понимал, что делает. Что в совокупности создаёт экономические стимулы пренебрегать требованиями безопасности. И обвинять их в этом нельзя! Людям семьи кормить нужно — и они рискуют» — подчеркнул он.