Москва, 2 декабря, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Постепенное восстановление экономики РФ приводит к тому, что в стране растёт спрос на офисные помещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Офис

«Постепенное восстановление экономики приводит к тому, что растёт спрос на офисные помещения. Фирмы арендуют площади. Помимо этого, открытые и развитые за время пандемии бизнесы тоже зачастую нуждаются в офисных помещениях, — сказала Ермилова. — Также следует отметить и тот факт, что в строящихся жилых комплексах теперь предусмотрены коммерческие площади в целях обеспечения инфраструктуры для проживающих людей. Населению удобно как можно ближе к дому покупать товары и получать необходимые услуги. Ещё один тренд — это аренда офисов в коворкингах, когда сотрудники фирм, находящихся на «удалёнке», готовы работать в таких помещениях».

Как полагает Ермилова, в перспективе в РФ вырастет количество регионов, где можно будет наблюдать такую тенденцию.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM в РФ продолжит расти спрос на офисные помещения.