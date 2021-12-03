Москва, 3 декабря 2021, 22:17 — REGNUM Вопросы реституции культурных ценностей очень сложны, но власть Украины передала архив Баха немцам добровольно, и выдвигать сейчас претензии Германии абсолютно некорректно. Об этом 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
«Вопросы реституции крайне деликатны. Их трогать — только себе вредить. Хотите поссорить страны, начните разговор о реституции. Так что тут посол Мельник идет по очень тонкому льду», — заявил эксперт.
«Международные правила принадлежности тех или иных артефактов запутаны. Порой, даже богатейшие клады со дня моря предпочитают не поднимать, потому что это вызовет неизбежно войну между страной, в чьих водах затонул тот или иной галеон и страной, чьи ценности и корабль утонули», — отметил Борисов.
Тимофей Борисов
«В случае же с архивом нот
«Оригинальные партитуры — это не дома, не поместья и не бриллианты. При их передаче никто из украинцев не остался без жилья, как это, скажем, случилось в начале девяностых с известной прибалтийской певицей Лаймой Вайкуле, которую выселили из квартиры, передав дом в собственность довоенным владельцам», — пояснил эксперт.
«От передачи нот Баха Германии ни один гражданин Украины не стал беднее. Но даже в этом случае на протяжении всех этих лет на Украине после передачи продолжались дискуссии о правомерности решения Кучмы», — отметил Борисов.
«Если Мельник теперь не согласен с решением о передаче архива, то логично было бы предъявлять претензии к Леониду Кучме, а не к немцам. Немцы же не выкрали эти ноты из Киева» — заключил эксперт.
Напомним, что посол Украины Андрей Мельник потребовал от Германии репараций за утраченные Украиной во время Великой Отечественной войны культурные ценности и обвинил Германию в неблагодарности после переданного ей Украиной нотного архива Баха.