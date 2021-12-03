Москва, 3 декабря, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Вопросы реституции культурных ценностей очень сложны, но власть Украины передала архив Баха немцам добровольно, и выдвигать сейчас претензии Германии абсолютно некорректно. Об этом 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Кучма Леонид

«Вопросы реституции крайне деликатны. Их трогать — только себе вредить. Хотите поссорить страны, начните разговор о реституции. Так что тут посол Мельник идет по очень тонкому льду», — заявил эксперт.

«Международные правила принадлежности тех или иных артефактов запутаны. Порой, даже богатейшие клады со дня моря предпочитают не поднимать, потому что это вызовет неизбежно войну между страной, в чьих водах затонул тот или иной галеон и страной, чьи ценности и корабль утонули», — отметил Борисов.

«Как правило, если какие-то артефакты куда-то выдаются, то делается это на основании доброй воли той или иной политической власти, той или иной страны. Но при этом, если артефакты передаются, то почти всегда начинаются внутренние склоки в стране и претензии оппозиции к властям, которые предприняли такой шаг. Если же власти той или иной страны отказываются от реституции, то это может привести к международному скандалу, как это было недавно между Польшей и Израилем. Напомню, 14 августа президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к Административному кодексу Республики Польша, которая серьезно ограничила процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей. Спикер Кнессета Микки Леви назвал этот закон «ограблением при свете дня, оскверняющим память о Холокосте». В итоге новый посол Израиля, который должен был в скором времени отправиться в Польшу, в Варшаву пока не едет, а временный поверенный отозван на родину».

Тимофей Борисов

«В случае же с архивом нот XVIII—XIX веков, который со времен Второй мировой войны хранился в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства в Киеве, передача произошла по решению президента Украины Леонида Кучмы. Ноты Баха были переданы канцлеру Германии Герхарду Шредеру в сентябре 2001 года безвозмездно», — сообщил политолог.

«Оригинальные партитуры — это не дома, не поместья и не бриллианты. При их передаче никто из украинцев не остался без жилья, как это, скажем, случилось в начале девяностых с известной прибалтийской певицей Лаймой Вайкуле, которую выселили из квартиры, передав дом в собственность довоенным владельцам», — пояснил эксперт.

«От передачи нот Баха Германии ни один гражданин Украины не стал беднее. Но даже в этом случае на протяжении всех этих лет на Украине после передачи продолжались дискуссии о правомерности решения Кучмы», — отметил Борисов.

«Если Мельник теперь не согласен с решением о передаче архива, то логично было бы предъявлять претензии к Леониду Кучме, а не к немцам. Немцы же не выкрали эти ноты из Киева» — заключил эксперт.

Напомним, что посол Украины Андрей Мельник потребовал от Германии репараций за утраченные Украиной во время Великой Отечественной войны культурные ценности и обвинил Германию в неблагодарности после переданного ей Украиной нотного архива Баха.