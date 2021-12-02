Бухарест, 2 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В румынском городе Альба-Юлия во время военного парада и марша общественников, посвященных национальному празднику 1 декабря, ограблена популярная в стране телевизионная ведущая и журналистка Юлия Блонда. Об этом 2 декабря сообщила бухарестская газета Adevarul.

Полиция

Инцидент произошел в центре города около 12:00 по местному времени (13:00 мск). Неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что журналистка берет комментарий у участника марша, похитил из рюкзака Ю. Блонды 800 лей ($180), а также банковские карты, водительские права и паспорт. Злоумышленнику удалось скрыться, его поисками занимается региональная полиция.

«Я никогда не думала, что такое может произойти в день нашего государственного праздника. Преступнику должно быть стыдно», — резюмировала телеведущая.

Напомним, День Единения в Румынии повсеместно празднуется 1 декабря. В нынешнем году он ознаменовался проведением военных парадов и шествий, а также грандиозными ярмарками и салютами. Традиционно в этот день МВД страны фиксирует резкое снижение уровня преступности.