Москва, 2 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В РФ рост дистанционной занятости многими рассматривается как временная мера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве России Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ восстанавливается спрос на офисные помещения.

Muic.uz В офисе

«Обратный тренд формирует дистанционная занятость, когда необходимо меньше рабочих мест в офисах. Но пока эта тенденция воспринимается как временная и не для всех сотрудников, — сказала Грызенкова. — Возникают и новые требования к помещениям для планерок и совещаний, которые не всегда эффективно проводить дистанционно, а также к местам для работы в присутственные дни. Аналогичные тенденции будут наблюдаться и в крупных городах России, где у бизнеса есть интерес к содержанию головного офиса, регионального филиала или представительства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, многим российским компаниям требуется все больше пунктов выдачи заказов и логистических центров для конечных потребителей.