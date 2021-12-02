Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Первую в России ТЭЦ на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге могут переделать под музей. Об инициативе преобразования промышленного здания ТЭЦ-3 сообщил руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, сообщает 2 декабря интернет-издание «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная реки Фонтанки

Архитектурное бюро подготовило эскиз будущего музея после инициативы преобразования исторически значимого здания, выдвинутой ПАО «ТГК-1». На данный момент в бюро еще нет конкретных планов переделки. Проект находится пока что на стадии обсуждения.

Сооружение было возведено в конце XIX века на набережной реки Фонтанки, 104, и занимает площадь в 18,3 тыс. квадратных метров. ТЭЦ была остановлена в 2017 году.