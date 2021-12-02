Москва, 2 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в Москве вырос спрос на офисные помещения, связана с эффектом отложенного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве России Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о стремительном восстановлении в Москве спроса на офисные помещения.

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«В определенной степени рост спроса на офисную недвижимость в Москве связан с эффектом отложенного спроса, когда компании выжидали и анализировали изменение условий. Сейчас многие адаптировались к пандемии, а кто-то достиг успеха и переезжает в более удобные помещения. Это IT-компании, менеджмент служб доставки и другие, — сказал Грызенкова. — Требуется больше пунктов выдачи заказов и логистических центров для конечных потребителей, стали популярнее небольшие магазины у дома, развиваются их сети. И это тоже формирует спрос на офисы для менеджмента. Финансовые компании понимают, какой и где персонал сейчас нужен, и часто тоже делают выбор в пользу более престижных и удобных мест».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным сайта мэра Москвы, спрос на офисы в столице РФ практически восстановился.