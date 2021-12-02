Казань, , 16:37 — REGNUM В Татарии количество жителей, прошедших иммунизацию от коронавируса за прошедший день превысило 6 тыс. человек. Об этом 2 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в регионе вакцинацию против COVID-19 на сегодняшний день прошли 2 млн 53 тыс. 827 человек, прирост за сутки составил 6135 жителей. Вторую прививку антиковидными препаратами поставили 1 млн 591 тыс. 425 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии пассажиров, прилетевших их стран с риском завоза нового штамма коронавируса, в обязательном порядке тестируют на COVID-19.

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