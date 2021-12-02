Берлин, , 16:58 — REGNUM Канцлер Германии официально будет выбран 8 декабря — в этот день в бундестаге пройдёт голосование депутатов, сообщили 2 декабря в пресс-службе германского парламента.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

Как ранее сообщало ИА REGNUM, будущим канцлером Германии считается Олаф Шольц — лидер победившей на минувших парламентских выборах Социал-демократической партии Германии.

СДПГ сформировала в правительстве коалицию с партией «Союзом 90/Зелёные» и с Свободной демократической партией Германии. Пока формально правительство Германии возглавляет Ангела Меркель.

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