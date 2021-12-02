Берлин, 2 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Канцлер Германии официально будет выбран 8 декабря — в этот день в бундестаге пройдёт голосование депутатов, сообщили 2 декабря в пресс-службе германского парламента.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

Как ранее сообщало ИА REGNUM, будущим канцлером Германии считается Олаф Шольц — лидер победившей на минувших парламентских выборах Социал-демократической партии Германии.

СДПГ сформировала в правительстве коалицию с партией «Союзом 90/Зелёные» и с Свободной демократической партией Германии. Пока формально правительство Германии возглавляет Ангела Меркель.