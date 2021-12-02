В Архангельской области из «авариек» переселили более 1,6 тысяч человек
Архангельск, 2 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Архангельской области расселили более 29 тысяч квадратных метров аварийного жилья — в новые квартиры переехали более 1,6 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЦУР.
До конца текущего года власти планируют предоставить комфортные квартиры северянам, которые в настоящее время проживают в аварийном жилье общей площадью более 40 тыс. метров. В общей сложности за год жилье получат более 2,2 тысяч человек.
По словам министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимира Полежаева, в настоящее время регион занимает второе место среди всех субъектов по объему требуемых для расселения жилищных метров, вошедших в программу. Для более оперативного решения проблемы в регионе применяют особый подход.
При этом, если взять первые два этапа, то к настоящему времени процент исполнения программы составляет 94%. В региональном минстрое планируют, что к концу года удастся достичь отметки 110% от плана.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области жители «авариек» получат деньги на покупку жилья.