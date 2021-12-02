Тирана, , 17:04 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1513 человек выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране пять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 584. Об этом сообщило вечером 1 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Бункер. Тирана ShkelzenRexha

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 200 173 случая заражения коронавирусом, 190 378 человек излечились, скончался 3101 пациент с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6694, из них около половины — 3373 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 148 пациентов. Отмечается стабилизация ситуации.

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