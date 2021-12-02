София, , 16:33 — REGNUM Министерство здравоохранения сняло запрет на плановые операции в университетских клиниках и больницах, введенный из-за распространения COVID-19. Об этом 2 декабря сообщило софийское издание «Монитор».

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По словам главы минздрава республики Стойчо Кацарова, на данный момент абсолютное большинство медицинских учреждений страны располагает достаточным количеством койко-мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией, а заболеваемость в целом взята под контроль.

Кацаров «Мы справились самой масштабной волной COVID-19, теперь необходимо работать дальше и заниматься лечением других недугов».

В то же время Кацаров не исключил, что в случае необходимости подобные жесткие карантинные меры будут возобновлены.

Напомним, плановые операции в болгарских больницах были полностью прекращены с 1 ноября. Исключения допускались для деятельности, связанной с трансплантацией органов, тканей и клеток, а также лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

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