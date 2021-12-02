Тюмень, 2 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Тюменской области осуждён браконьер, застреливший двух лосей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

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Установлено, что 21 апреля 2020 года обвиняемый без соответствующего разрешения на охоту, в запрещённые для добычи лося сроки, в охотничьих угодьях возле коттеджного посёлка «Кулига-2» застрелил двух лосей — самку и самца. Затем освежевал туши, разделал их и спрятал мясо, шкуры и головы незаконно добытых животных. Во время расследования уголовного дела обвиняемый оплатил ущерб, нанесённый природе, в размере 640 тысяч рублей. Отмечается, что подсудимый много лет являлся инспектором по охране окружающей среды Тюменской области.

Браконьер был признан виновным в незаконной охоте. Суд назначил ему наказание в три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, он на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с охотой. Карабин и квадроцикл по приговору суда конфискованы в доход государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за незаконную охоту на лося возбуждено уголовное дело против депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина.