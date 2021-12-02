Москва, , 16:54 — REGNUM Посол Украины в Германии делает крайне резкие заявления, потому что знает, что ему уже ничто не может повредить. Об этом 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov.ua

«Андрею Мельнику уже ничто не повредит. Всерьез немецкие власти его не воспринимают и стараются нападки на них или на Россию обходить молчанием», — заявил эксперт.

«Мельник ведет себя совершенно непотребно — так же, как и члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отчётам СД в Донецке. Они так свирепствовали в этом городе, что настроили русское население против себя, а таким образом и против своих германских кураторов», — пояснил политолог.

«В конце концов, СД решил своих подопечных расстрелять. Это и было сделано. Несколько десятков националистов фашисты расстреляли, но не потому, что ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была против Гитлера, а потому что своими действиями её члены подняли местное население против фашистских оккупантов и их украинских прихвостней», — отметил Борисов.

«Нынешняя немецкая власть совсем иная, нежели в 40-х годах. Она по большому счету не знает, как реагировать на современный бандеровский идиотизм. Поэтому зачастую предпочитает просто промолчать», — констатировал политолог.

«Это примерно так, как если гость за столом нарушает все нормы приличия. Что делают хозяева? Делают вид, что не заметили. Так и поступают тактичные немцы», — заключил эксперт.

Напомним, что посол Украины в Германии неожиданно потребовал от Германии выплаты репараций за «утраченные культурные ценности»