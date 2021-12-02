Москва, , 16:30 — REGNUM Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» будет стоить на 30% меньше, чем «Спутник V». Соответствующую цену согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«ФАС согласовала цену на детскую вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник М». Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых «Спутник V» и составляет 600,48 рубля», — сообщается 2 декабря в телеграм-канале ведомства.

Как уточнили в ФАС, снижение цены обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со «Спутник V» в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.

Напомним, Минздрав России на минувшей неделе зарегистрировал вакцину коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.