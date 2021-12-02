Москва, 2 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Владелец медиахолдинга «Русская медиагруппа» и солист коллектива «Земляне» Владимир Киселёв подал иск в суд против продюсера Игоря Крутого. Об этом 2 декабря сообщил телеграм-канал Mash.

Okras Игорь Крутой

По данным телеграм-канала, Киселёв решил через суд разрешить спор, связанный с фестивалем «Новая волна» 2019 года. Музыкант планирует добиться защиты своей чести, достоинства и деловой репутации, а также получить компенсацию в размере 1 млн рублей. Как указано на портале Мосгорсуда, заседание по данному делу назначено на 10 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2019 года Киселёв запланировал фестиваль «Русского радио» и пригласил известных артистов, которые в тех же числах должны были выступать на «Новой волне» Крутого. После этого продюсер публично оскорбил Киселёва и его семью.