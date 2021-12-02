Варшава, 2 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. 2 декабря в Президентском дворце Польши состоялась церемония зажжения ханукальных свечей в честь одного из главных иудейских праздников — Хануки. В мероприятии принял участие президент республики Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда. Об этом сообщает Polskie Radeio 24.

Петр Драбик Анджей Дуда

На праздничный прием к президенту пришли представители иудейского духовенства.

«Всего доброго, здоровья, счастья, всем удачи. Счастливой Хануки для всей еврейской общины Польши», — поздравил Анджей Дуда гостей на мероприятии, а также всех иудеев Польши.

Он также напомнил, что традицию зажигания ханукальных свечей в Президентском дворце торжественно открыл покойный президент Лех Качиньский еще более 10 лет назад.

«Меня очень радует, что, поздравляя раввинов и еврейскую общину, я в этот день вспоминаю президента Леха Качиньского и его жену Марию, которые тогда, более 10 лет назад, открыли славную традицию отмечать во Дворце Хануку. Это показывает, что мы служим своей стране и всем ее жителям, независимо от их национальности», — подчеркнул президент.

Ханука — еврейский праздник, продолжающийся восемь дней. В этом году его начало пришлось на 28 ноября.