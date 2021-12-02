Пенза, , 17:30 — REGNUM В Пензенской области с целью эффективной организации зимнего отдыха, доступного для населения, планируют увеличить создание хоккейных, ледовых площадок и лыжных трасс. Соответствующее поручение прозвучало от первого заместителя председателя правительства региона Олега Ягова.

Зимний спорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В зимний сезон планируется организовать работу 162 хоккейных и 211 ледовых площадок. Ожидается организация 330 лыжных трасс. Их общая протяженность составит 739 км. Для организации зимнего отдыха проведут несколько традиционных спортивных мероприятий по зимним видам спорта («Декада спорта и здоровья», акция «Зимние забавы», региональный этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба» и другие).

С учетом погодных условий муниципальным образованиям области поручено завершить ремонт хоккейных площадок, заливку ледовых кортов и подготовку лыжных трасс до 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе торговлю хвойными деревьями планируют начать с 10 декабря. Работать елочные базары будут по 82 адресам. Цена за один метр хвойного дерева составит от 400 рублей. Также на базарах для удобства покупателей предусмотрена доставка ели на дом, реализация сопутствующих товаров и подгонка крестовины под ствол.

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