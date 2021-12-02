Москва, , 16:25 — REGNUM США пытаются разыграть на Украине сценарий 2008 года. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».

Война на Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас у нас на глазах разворачивается сценарий, ситуация с Южной Осетией и Грузией, 8 августа 2008 года. Сначала Грузию накачали оружием, инструкторами, обучили армию точно так же под копирку, как сегодня. И потом её толкнули на Южную Осетию, пообещав всяческую помощь и поддержку», — заявил Липовой.

«Результаты вы все видите. И Зеленский прекрасно понимает, что его ждёт то же самое. Поэтому он сейчас всячески пытается… он попал под жёсткий прессинг своих заокеанских партнёров, но понимает, что если вдруг развяжет провокацию на территории Донецка и Луганска, то есть ждёт судьба Саакашвили — очень бесславный конец», — указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что надеется на получение «Крымской платформой» статуса международной организации — так что она будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН.