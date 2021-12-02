Минск, , 16:23 — REGNUM Астраханская область развивает отношения с Белоруссией не только в аграрной сфере, но также очень активно сотрудничает в области образования и науки. Российские вузы установили тесные отношения с коллегами из Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Могилева и обмениваются научными исследованиями. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии, освещая переговоры Александра Лукашенко с делегацией Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным.

Игорь Бабушкин Astrobl.ru

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Российский губернатор сообщил руководителю постсоветской республики: «Мы с большим удовольствием принимаем белорусских артистов на наших театральных и концертных площадках. Очень большое внимание мы сегодня, как и Белоруссия, уделяем Великой Победе. Поэтому для нас сфера гуманитарного сотрудничества очень важна».

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Отметим, в Астраханской области — отличие от Белоруссии, не запрещают шествия «Бессмертного полка» и не поддерживают ревизионизм. Российские чиновники — в отличие от Лукашенко, никогда не заявляли, что Отечественные войны были «не нашими» и не позиционировали Великую Отечественную войну как борьбу за «суверенитет и независимость» Астраханской области или какого-либо российского региона.

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