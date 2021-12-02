Москва, , 16:22 — REGNUM Представление, будто бы Украина ведёт войну не с собственным народом, а Россией, призвано приучить мировое сообщество к бездоказательным обвинениям в адрес России. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Начиная с Донецка, Луганска, сейчас сюда ещё пытаются втянуть в Крым — как бы это всё поставить на одну платформу, чтобы у всего мира создалось впечатление, что Украина одна или при поддержке воюет уже не со своим народом, а именно воюет с Россией», — заявил Липовой.

«Америка делает обвинения в адрес России абсолютно бездоказательно, и приучает всех — такое правило взяли, — что бездоказательно можно обвинить Россию во всех смертных грехах. К этому мы уже спокойно привыкли, спокойно к этому реагируем», — указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что надеется на получение «Крымской платформой» статуса международной организации — так что она будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН.