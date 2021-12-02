Село Парфеньево, Костромская область, , 17:19 — REGNUM В Костромской области осудили бывшего депутата Парфеньевского района Александра Кольцова, стрелявшего в своего знакомого. Об этом сообщает Димитровский районный суд.

Охотничье ружье Pixabay.com

Напомним, инцидент произошёл в мае 2020 года. Народный избранник был нетрезв и управлял автомобилем, его пассажиром был знакомый москвич. В какой-то момент мужчины поссорились. Кольцов достал из кабины охотничье ружьё и выстрелил в грунтовую дорогу у ног потерпевшего, в результате чего последний получил множественные огнестрельные ранения. В продолжение конфликта депутат ударил мужчину прикладом по лицу. После этого москвич убежал в лес, а подсудимый поехал домой.

В этот же день Кольцов пришёл домой к семье обидчика, проживающего в Парфеньевском районе.

«Вооружившись принадлежащим ему охотничьим карабином, скрывая лицо надетой балаклавой, проследовал в помещение веранды указанного дома, где встретив отца потерпевшего, на почве личной неприязни к его сыну в агрессивной форме высказал требование покинуть вместе с членами семьи территорию района. При этом для усиления психологического воздействия подсудимый удерживал непригодный для стрельбы карабин стволом в направлении потерпевшего», — говорится в судебных документах.

Рассматривая дело, суд переквалифицировал действия подсудимого со статьи 105 Уголовного кодекса — «Покушение на убийство» на менее тяжкую — «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением оружия». С учётом этого обстоятельства и доказанной вины в угрозе убийством Кольцову назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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