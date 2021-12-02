Москва, , 16:18 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 26 ноября составил $619,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 19 ноября международные резервы страны составляли $626,3 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $6,5 млрд, или на 1%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало ноября в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $461,59 млрд, специальные права заимствования — $24,49 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,29 млрд, монетарное золото — $132,86 млрд.