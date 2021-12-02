Варшава, 2 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Посол Польши в ЕС Анджей Садось в интервью Polskie Radio заявил, что нынешние пять пакетов санкций против Белоруссии — это «только начало», и Запад продолжит давление на Минск.

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«В конечном итоге под санкции попадут все лица, кто принимал участие в гибридных атаках на Польшу и ЕС», — заявил дипломат.

По словам Садося, уже в ЕС «начинают работать над шестым пакетом санкций, куда войдут несколько сотен человек и компаний, поддерживающих Лукашенко».

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко на заседании Парламентского собрания Союза Белоруссии и России заявил, что польские и литовские силовики жёстко действуют по отношению к мигрантам, собравшимся на белорусской границе, чем нарушают все нормы международного права.