Киев, 2 декабря, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Сумма в размере €31 млн будет выделена ЕС Украине на оборону, написал 2 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Кулеба «Важные новости из Брюсселя: Совет ЕС одобрил решение выделить €31 млн на укрепление обороноспособности Украины в рамках недавно созданного Европейского фонда мира».

Украинский дипломат добавил, что этот шаг Евросоюза «подтверждает стратегические отношения» Киева и Брюсселя.