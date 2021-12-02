Архангельск, 2 декабря 2021, 16:12 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания предложили ввести госрегулирование оптовых цен на сжиженный газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе собрания.
В Архангельской области рост тарифов сдерживается за счет установления пониженной цены на газ для населения. В связи с этим у газоснабжающих организаций возникают выпадающие доходы. Так, за девять месяцев 2021 года размер выпадающих доходов составил 104 млн рублей, к концу 2021 года прогнозируется его увеличение до 170 млн рублей, что составит 24 процента от общей валовой выручки данных организаций за 2021 год.
Обращение депутатов направлено в министерство энергетики РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, этой зимой цена на газ может подняться вдвое.