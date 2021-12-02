Архангельск, , 16:12 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания предложили ввести госрегулирование оптовых цен на сжиженный газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе собрания.

Газ Magnascan

«В ноябре 2018 года правительство России приняло решение об отмене государственного регулирования цен на газ. Это привело к существенному росту расходов газоснабжающих организаций на покупку топлива, поскольку производители газа реализуют его по биржевым ценам. Например, в 2019 году оптовая цена на газ составляла немногим более 11 тысяч рублей за тонну, а в 2021 году уже выросла до 39 тысяч рублей. Из-за роста оптовой цены на газ повысились тарифы на газ для населения, что особенно ощутили северные регионы», — пояснил председатель парламентского комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.

В Архангельской области рост тарифов сдерживается за счет установления пониженной цены на газ для населения. В связи с этим у газоснабжающих организаций возникают выпадающие доходы. Так, за девять месяцев 2021 года размер выпадающих доходов составил 104 млн рублей, к концу 2021 года прогнозируется его увеличение до 170 млн рублей, что составит 24 процента от общей валовой выручки данных организаций за 2021 год.

Обращение депутатов направлено в министерство энергетики РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, этой зимой цена на газ может подняться вдвое.