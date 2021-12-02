Иерусалим, 2 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по экономике Израиля, говорится в докладе организации, который обнародован 2 декабря.

Флаг Израиля

Прогноз по росту экономики страны повышен до 4,9% в 2022 году. В предыдущем отчете экономисты ОЭСР предполагали, что экономика Израиля вырастет на 4,5% в 2022-м. В организации также считают, что в 2021 году экономика Израиля выросла на 6,3%, а не на 5%, как полагали ранее.

«Вакцинация населения продвигается, рынок труда стабилизируется, и экономическая неопределенность постепенно уходит на задний план. Это приводит к повышению спроса на товары и услуги в Израиле. Мы также предполагаем, что продолжится рост экспорта высоких технологий», — говорят эксперты ОЭСР.

В организации считают, что рост экономики может замедлиться, если ситуация в сфере здравоохранения снова ухудшится или если показатели инфляции превысят прогнозируемые данные.

Рекомендации ОЭСР относятся к правительству и Банку Израиля: продолжать поддерживать рынок и стимулировать переквалификацию безработных.