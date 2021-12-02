Москва, , 16:10 — REGNUM США и НАТО активно вооружают Украину в последнее время и подталкивают её на конфликт. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В последнее время напичкав вооружённые силы Украины вооружением, инструкторами, практически НАТО сейчас в открытую стало уже на сторону Украины. Но не воевать, не защищать интересы Украины, а именно подталкивать Украину нападать её — давайте что-то делайте, хватит отсиживаться в окопах», — заявил Липовой.