Москва, 2 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. На переговорах между Россией и США по начало складываться доверие. Об этом в эфире Первого канала 2 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

geralt Кибербезопасность

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Он подчеркнул, что работа на этом направлении приобрела» предельно предметный характер». Дипломат считает, что по этим вопросам набран неплохой ход, а также есть хорошая перспектива.

«Конечно, мы хотели бы, чтобы эта работа была комплексной и её повестка дня была более широкой, чем то, что мы наблюдаем уже на протяжении трёх раундов подобного рода контактов», — отметил Рябков, добавив, что российская сторона будет к этому стремиться.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил понимание с американской стороны того, что на проблему необходимо смотреть в комплексе, и рассматривать не только те вопросы, которые интересуют США в плане происходящего в российском интернет-пространстве, но и то, что Москва видит «в плане вредоносного воздействия из американской юрисдикции».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в ходе переговоров между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом была достигнута договорённость о сотрудничестве в области кибербезопасности. Всего между Соединёнными Штатами и Россией состоялось четыре раунда консультаций.