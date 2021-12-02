Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Правительство Ленинградской области рассматривает вопрос о начале зимних школьных каникул с 25 декабря 2021 года. О возможном увеличении срока каникул в школах сообщил губернатор области Александр Дрозденко, отвечая на вопросы комментаторов в социальной сети Instagram.

Новогодние каникулы Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР

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Губернатор заявил, что школьники Ленобласти могут уйти на каникулы раньше обычного, уже с 25 декабря. Дрозденко также отметил, что в области не планируют отменять празднование Нового года в детских садах и школах. На утренниках смогут присутствовать и родители, но при условии наличия у них QR-кода.

Отметим, что пока неизвестно, будут ли в Ленинградской области вводиться дополнительные ограничения на период новогодних праздников. В Санкт-Петербурге, напомним, также идет обсуждение возможных ограничительных мер на праздничный период.

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