Минск, , 16:09 — REGNUM Астраханская область специализируется на сельском хозяйстве и славится своей плодоовощной продукцией. Об этом 2 декабря в Минске сообщил Александру Лукашенко губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Флаг Астраханской области

«Нам удается поддерживать звание «всероссийского огорода», — сказал Бабушкин. — У нас на селе получила широкое распространение сельскохозяйственная техника, которую вы производите. И, безусловно, мы связываем успехи в сельском хозяйстве именно с поставками и использованием этой техники».

Губернатор сообщил о планах открыть в Астрахани торгово-сервисный центр «Минского тракторного завода» (МТЗ), отметив: «Для нас это тоже очень важное обстоятельство, которое может повлечь за собой еще большее расширение взаимоотношений».

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«Астраханскую область и Белоруссию связывают многолетние партнерские отношения. И я очень рад тому, что в этом году мы подписали новое соглашение с правительством Белоруссии», — заявил Бабушкин. Он также отметил: «Товарообмен в сфере сельхозпродукции — это, наверное, главное сегодня, что связывает нас с точки зрения взаимодействия».

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