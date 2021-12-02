Варшава, 2 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Польши и глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил во время заседания своей партии, что «Германия пытается строить Четвертый Рейх». Об этом 2 декабря сообщает Onet.pl.

Adrian Grycuk Ярослав Качиньский

«Для европейцев наступили жесткие срок. Германия выложила свои карты на стол и хочет построить Четвертый рейх. Мы этого не допустим», — заявил политик.

Журналисты издания отмечают, что присутствующие на мероприятии встретили его словами овациями.