Москва, , 16:07 — REGNUM Призывы президента Украины Владимира Зеленского официально оформить «Крымскую платформу» в виде организации являются элементом политического фарса. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».

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«То, что сейчас происходит на Украине — это политический фарс, градус которого становится всё выше и выше», — заявил Липовой.

«Это не последние заявления идут противоречивые. Мы все понимаем, что подталкивают Украину к таким заявлениям, вынуждает НАТО, вынуждает Америка», — указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что надеется на получение «Крымской платформой» статуса международной организации — так что она будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН.