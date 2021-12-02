Вашингтон, 2 декабря 2021, 17:02 — REGNUM Модель Кара Делевинь присоединилась к актёрскому составу второго сезона шоу «Убийства в одном здании». Об этом 2 декабря пишет «Канобу».
По данным СМИ, Делевинь исполнит роль девушки из мира искусства по имени Элис. Дата премьеры проекта пока неизвестна.
ИА REGNUM напоминает, что сериал «Убийства в одном здании» вышел в 2021 году — ещё до окончания трансляции первого сезона шоу продлили. Одну из главных ролей в проекте исполняет певица Селена Гомес.
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