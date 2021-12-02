Вашингтон, 2 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Модель Кара Делевинь присоединилась к актёрскому составу второго сезона шоу «Убийства в одном здании». Об этом 2 декабря пишет «Канобу».

Gage Skidmore Кара Делевинь

По данным СМИ, Делевинь исполнит роль девушки из мира искусства по имени Элис. Дата премьеры проекта пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Убийства в одном здании» вышел в 2021 году — ещё до окончания трансляции первого сезона шоу продлили. Одну из главных ролей в проекте исполняет певица Селена Гомес.