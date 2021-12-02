Стокгольм, , 16:04 — REGNUM Минск должен кардинально изменить свою политику, заявил 2 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен на заседании совета глав МИД стран ОБСЕ.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Блинкен «Белоруссия продолжает нарушать международное право и свои обязательства в рамках ОБСЕ».

По словам главы американской дипломатии, белорусскому руководству нужно прекратить давление в виде мигрантов на соседние страны, освободить оппозиционеров из-под ареста и провести «свободные и честные выборы».

Он также заявил, что нарушения международного права фиксируются в ряде других государств — членов ОБСЕ.

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