Стокгольм, 2 декабря 2021, 16:04 — REGNUM Минск должен кардинально изменить свою политику, заявил 2 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен на заседании совета глав МИД стран ОБСЕ.
По словам главы американской дипломатии, белорусскому руководству нужно прекратить давление в виде мигрантов на соседние страны, освободить оппозиционеров из-под ареста и провести «свободные и честные выборы».
Он также заявил, что нарушения международного права фиксируются в ряде других государств — членов ОБСЕ.
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