Стокгольм, 2 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Минск должен кардинально изменить свою политику, заявил 2 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен на заседании совета глав МИД стран ОБСЕ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Блинкен «Белоруссия продолжает нарушать международное право и свои обязательства в рамках ОБСЕ».

По словам главы американской дипломатии, белорусскому руководству нужно прекратить давление в виде мигрантов на соседние страны, освободить оппозиционеров из-под ареста и провести «свободные и честные выборы».

Он также заявил, что нарушения международного права фиксируются в ряде других государств — членов ОБСЕ.