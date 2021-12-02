Афины , 2 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Ожидается, что экономика Греции вырастет на 6,7% в этом году, на 4,8% в 2022 году и на 2,9% в 2023 году, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 1 декабря.

Греция

В своем полугодовом отчете о глобальных экономических перспективах организация заявила, что сильный экономический рост в Греции будет основан на улучшении делового климата и национальном плане восстановления, который повысит доходы и инвестиции. При этом будет продолжаться государственная поддержка доходов и потребления в 2022 году, а минимальная заработная плата вырастет на 2% с начала 2022 года. По прогнозам, экспорт вырастет в связи с восстановлением мирового спроса и мирового туризма.

Инвестиции и частное потребление, по прогнозам, вырастут на 17,3% и 4,4% соответственно в 2022 году с 14% и 2,1% в этом году, в то время как экспорт, по прогнозам, вырастет на 14,2% в этом году и на 13% в 2022 году. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 14,65 в 2021 году с 16,3% в 2020 году и до 12,9% в 2022 году.

ОЭСР заявила, что основным риском для экономики является обострение пандемии, которое может привести к новым ограничениям на поездки и подорвать восстановление туризма. Инфляционные ожидания растут, но рост цен, возможно, будет ограничен из-за низких производственных мощностей экономики. По прогнозам, согласованный индекс инфляции достигнет 3,1% в 2022 году, при этом базовая инфляция составит 1,9%. По прогнозам, дефицит бюджета страны сократится с 9,6% ВВП в этом году до 4,0% в 2022 году, в то время как в 2023 году ожидается первичный профицит.

Государственный долг достиг 206,3% ВВП в 2020 году, снизившись до 192% в 2021 году и, по прогнозам, до 180,6% в 2022 году и 174,6% в 2023 году.

ОЭСР рекомендует политику поддержки рынка труда и образования, меры по повышению эффективности в государственном секторе и содействию цифровизации государственных услуг, а также завершение усилий по восстановлению надежности банков.