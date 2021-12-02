Краснодар, , 16:00 — REGNUM Монтаж главной новогодней ели начали на Главной городской площади Краснодара 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Новогодняя ёлка Krd.ru

22-метровую искусственную ель планируется собрать к 10 декабря, затем специалисты приступят к её украшению. По информации управления коммунального хозяйства и благоустройства города, главную городскую ёлку украсят игрушками, звездами и гирляндами в сине-белой цветовой гамме. Работы займут около трёх дней. Помимо елки на Главной городской площади, новогодние деревья установят и украсят на пересечении улиц Красных Партизан и ул. им. Трубилина, на площади напротив здания ЗСК, в сквере 80-летия образования Краснодарского края, в сквере им. Гатова, на площади перед кинотеатром «Болгария», в сквере «Субботний», в сквере «Пограничников», по ул. Красной, 35. Полностью завершить монтаж и украшение всех новогодних ёлок планируется до 15 декабря.

Как уточняется, ели для Главной городской площади и на ул. Красной, 35, были приобретены в 2020 году. В этом году администрация кубанской столицы приобрела ещё семь новых искусственных елей высотой около 15 метров, а также украшения и подсветку.

С 15 декабря в городе также заработают более 80 ёлочных базаров — здесь жители смогут приобрести пихту, сосну или ель.