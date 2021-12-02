Вашингтон, 2 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Американская актриса Сандра Буллок рассказала о нападении на неё, которое «изменило» жизнь артистки. Об этом 2 декабря пишет BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Сандра Буллок

По словам Буллок, инцидент произошёл ещё в 2014 году. В её дом вломился неизвестный, пока она была там одна.

«После этого случая я уже не была прежней. Я разваливалась», — поделилась Буллок. Она также заявила, что ей пришлось пройти курс психотерапии, и с того дня она не остаётся в доме одна.

ИА REGNUM напоминает, что Сандра Буллок обрела популярность в 2000 году благодаря фильму «Мисс Конгениальность». В 2010 году актриса стала обладательницей премии «Оскар» за роль в картине «Невидимая сторона».