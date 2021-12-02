2 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 16:34 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать «по полной программе», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в социальной сети Facebook.

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«Как жаль, что этим политическим лилипутам досталась такая огромная страна, как Украина. Они же в силу ничтожности своих умственных способностей разрушат даже то, что разрушиться не смогло бы», — считает Борис А.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский министр иностранных дел использует пустые угрозы, ведь Украине, по сути, нечем давить на Белоруссию.

«Упадёт Кулеба на пол и будет дрыгать ножками в истерике. Других вариантов угроз на Украине сейчас нет и быть не может. Если бы они могли, то ударили бы по Белоруссии первыми», — поделился своим мнением Irine I.

Некоторые комментаторы отмечают, что данное заявление звучит столь жалко, что невольно задумываешься о том, в каком психическом состоянии сейчас пребывают украинские политики.

«А он хотя бы пальчиком помахал или только в носу поковырялся? Когда всё это безумие уже закончится? Дайте людям жить спокойно! Куда спрятать от вас, идиотов, наших детей и внуков?» — пишет Tamara K.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба President.gov.ua

Часть людей полагает, что Белоруссия могла бы стать прекрасным помощником в налаживании отношений между Россией и Украиной, но Киев сделал всё, чтобы оборвать любые дружеские отношения со своими соседями.

«Ну, Лукашенко стойкий ко всякого рода угрозам. Крепкий орешек. Западу он не по зубам, Киеву тем более. Это не Янукович. Но вот что плохо — отношения между ещё двумя славянскими народами испортятся. Очень плохо. Белоруссия могла бы играть роль посредника между русскими и украинцами. Нужно делать всё, чтобы отношения восстанавливались, иначе последствия будут катастрофическими для всей Европы, да и мира тоже», — предупреждает Умед М.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские политики уже настолько запутались в показаниях, что уже непонятно, как их позиция изменится завтра.

«Так ведь Украина же не признаёт Лукашенко президентом Белоруссии. Если так, то слова, по их мнению, лишь гражданина Лукашенко не должны иметь никакого значения для Украины. Или всё-таки Лукашенко президент, с точки зрения Кулебы?» — задаётся вопросом Sergei R.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский. 2019 President.gov.by

Нашлись и те, кто отмечает, что политика Украины всё больше и больше походит на концентрированное безумие.

«Очень смешно. Разваливающаяся страна под названием Украина всем угрожает, но никто этого не замечает, зато Россия, которая никому не угрожает, вызывает у окружающих настоящую истерику. Какой-то абсурд настоящий. Не политика, а сумасшедший дом без санитаров», — написала Nadezda V.

Напомним, 1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на встрече глав МИД стран НАТО в Риге о том, что Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать «по полной программе».