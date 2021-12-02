Магнитогорск, Челябинская область, , 15:56 — REGNUM Житель Магнитогорска Челябинской области лишился 400 тыс. рублей в надежде приобрести автомобиль. Об этом сообщает южноуральский главк МВД.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

Пострадавшим оказался гражданин 1966 года рождения. На одном из сайтов он нашёл объявление о продаже автомобиля из другого города и созвонился с продавцом. Ответившее лицо сообщило ему, что для брони нужно внести предоплату. И в течении нескольких дней потерпевший перевёл мошеннику деньги.

Затем «продавец» перестал выходить на связь. Объявление же было удалено с сайта. Гражданин понял, что его обманули, и заявил в полицию.