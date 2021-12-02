Иерусалим, 2 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал США прекратить переговоры по иранской ядерной программе, сообщают «Вести Израиль» 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Беннет провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что Иран использует тактику «ядерного шантажа», и международное сообщество должно ввести жесткие меры в отношении Тегерана.

Блинкен рассказал Беннету о ходе ведущихся в Вене переговорах. По словам высокопоставленного источника в Иерусалиме, разговор Блинкена и Беннета оказался непростым, Беннет категорически возражал против отмены антииранских санкций, резко неодобрительно оценил вероятность заключения временного соглашения с Тегераном.

По официальному сообщению канцелярии премьер-министра, Беннет обратил внимание Блинкена на поступившую из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию об обогащении урана выше уровня 20% на иранских центрифугах нового образца, установленных в подземном центре ядерных исследований в Фордо.