Стокгольм, 2 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Стокгольме завершилась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Переговоры на полях министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) длились 40 минут.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

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Встреча Лаврова и Блинкена прошла в закрытом для прессы формате. В своём вступительном слове глава МИД РФ отметил, что Россия и США могут быстро решить проблему с функционированием посольств обеих стран. Также он заявил о готовности Москвы восстановить диалог с США по кризису на юго-востоке Украины.

Свою позицию по ситуации на Украине во вступительном слове представил и госсекретарь США.

Напомним, это вторая за год встреча Лаврова и Блинкена. Первая состоялась в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета и продолжалась около двух часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава шведской дипломатии Анн Линде отметила, что разговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во многом были посвящены конфликту на Украине.

Она добавила, что атмосфера во время неформального ужина с участием Лаврова и Блинкена, который прошёл 1 декабря, была и серьёзной, и напряжённой одновременно. Между Блинкеном и Лавровым было довольно много обменов мнениями, особенно об Украине, и они критиковали друг друга, подчеркнул Линде.