Эр-Рияд, 2 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии выступило с заявлением относительно исполнения смертного приговора гражданину Египта, проживавшему в Эр-Рияде. Об этом 2 декабря сообщает агентство Ахбар-аль-Саудия.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, египтянин Саид Ахмед аль-Рашиди убил своего знакомого.

Согласно тексту заявления, суд Эр-Рияда расследовал обстоятельства дела и приговорил аль-Рашиди к смертной казни.

«Смертный приговор был приведен в исполнение в качестве возмездия виновному, Сайеду Ахмеду Аль-Рашиди, в четверг (2 декабря 2021 года) в городе Эр-Рияд», — говорится в сообщении.