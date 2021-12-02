Стокгольм, 2 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен поприветствовал возобновление диалога между Баку и Ереваном и призвал развивать его по гуманитарным направлениям. С таким обращением госсекретарь выступил 2 декабря на 28-м заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме.

Энтони Блинкен

«Призываем стороны добиться развития процесса в гуманитарной сфере, в том числе вопросов, касающихся военнопленных, разминирования, пропавших без вести лиц, расследования по предполагаемым нарушениям прав человека и нарушениям международного гуманитарного права», — сказал Блинкен.

Он также призвал Баку и Ереван начать процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и восстанавливать торговые связи. Он выразил надежду, что этим процессам будет помогать Москва.

Напомним, 26 ноября в Сочи прошла трёхстороння встреча между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили возможные решения проблем, накопившиеся в армяно-азербайджанских отношениях.