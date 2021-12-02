2 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:34 — REGNUM В Южной Корее обсудили водителя такси, спасшего жизнь ребенку.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 29 ноября в интернете появилось видео случая, произошедшего 27 ноября на одном из перекрестков в Сеуле.

На видео видно, как таксист, стоя на обочине и ожидая вызова, увидел, как на тротуаре упал ребёнок и его мать, подняв сына на руки, бежит к дороге.

Мужчина вышел женщине навстречу и, обнаружив остановку сердца у мальчика, начал проводить сердечно-легочную реанимацию. В это время мать вызвала службу спасения 119.

Таксист, предположив, что скорая может задержаться, посоветовал женщине отменить вызов и сам отвёз её с пострадавшим в больницу, отказавшись от платы за проезд.

Как оказалось позже, ранее таксист около 20 лет проработал в службе безопасности отеля, где и научился оказывать первую медицинскую помощь.

«В настоящее время наша реальность ужасает. Машин скорой помощи очень мало, чаще всего помощи не дождешься до 18:00 из-за пандемии коронавируса. Многие вызывают скорую из-за обычной боли в голове/животе/спине и так далее. Из-за этого те, кто действительно находится в тяжелом состоянии или критической ситуации, не могут получить первую помощь», — отмечает sasi***.

Скорая помощь в Южной Корее (сс) hyolee2

«Водителю отдельное спасибо за то, что не прошел мимо и смог доставить ребенка в отделение неотложной помощи», — пишет jeon***.

«Настоящий герой нашего времени», — сообщает taek***.

«Вот это ребенку повезло!» — удивляется supi***.

«Этот мир ещё можно спасти, этот таксист доказывает это!» — восхищается lwj8***.

«Благодаря таким людям, как этот таксист, мир может заиграть новыми красками», — предполагает jnag**.

«А стоит ли на него подавать в суд, если он сломал пару ребер ребенку пока делал сердечно-легочную реанимацию?» — интересуется jims***

«Не люблю таксистов, однако был весьма удивлен и впечатлен таким поступком», — пишет youn***.

«Этому человеку нужно вручить медаль», — рекомендует cyri***.

«Политики, смотрите и учитесь!» — предлагает lmhl***.

«Слышал, что автомобилей скорой помощи не хватает из-за пандемии», — сообщает tobk***.

Скорая помощь в Южной Корее в период пандемии Busan.go.kr

«Думаю, теперь каждый родитель задумался о том, чтобы научиться оказывать сердечно-легочную реанимацию», — предполагает shsr***.

«Несмотря на то, что таксист мог «пройти мимо», он спас жизнь ребенку. Он потрясающий человек!» — восхищается wjsw***.

«В Южной Корее есть свои «Мстители»», — отмечает lexu***.